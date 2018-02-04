مواصفات أقوى مدرعة في الجيش الألماني (فيديو وصور)

تنتج ألمانيا مركبة المشاة المدرعة "بوما"، التي تعد واحدة من أفضل مركبات القتال المدرعة في العالم.

دخلت المدرعة الألمانية الخدمة عام 2013، وتوجد منها ثلاث طرازات، إحداها يزيد وزنها عن الدبابة الروسية "تي — 72" وتوصف بأنها مدرعة ثقيلة، وفقا لموقع "ميلتري فاكتوري".

Ampliación de capacidades para el vehículo de combate de infantería Puma IFV del Ejército alemán https://t.co/CEfb8OqX8a pic.twitter.com/q2jktgmnut — defensa.com (@DefensaCom) ١٩ يوليو، ٢٠١٧

ويمكن للمدرعة الألمانية أن تقاوم قذيفة عيار 125 مم، إذا استهدفت مقدمتها، ويمكنها أن تقاوم ألغام قوتها تكافي عشرة كيلوغرامات من مادة "تي إن تي".

ويضم تسليح مدرعة "بوما"، التي تعمل في الجيش الألماني، مدفع رشاش عيار 30 مم، مثبت على البرج، إضافة إلى مدفع رشاش خفيف عيار 5.56 مم، وقاذف قنابل 76 مم، إضافة إلى قنابل الدخان.

Neue #Puma Schützenpanzer sind z.Zt. untauglich für Einsatz 2023 in neuer #NATO Eingreiftruppe. 40 Puma müssten für €500 Mio aufgerüstet werden. Ausgelieferte 190 v. 350 Puma haben zudem nur 'Basisausstattung', Gesamtzahl deckt i.ü. nur 70% des Bedarfs. https://t.co/lMy96Rnh45 pic.twitter.com/1HsIkDau7q — Konflikte&Sicherheit (@Konflikt_Sicher) ٢٧ يناير، ٢٠١٨

ويتكون طاقم المدرعة من ثلاث إلى ستة أفراد، ويصل طولها إلى 7.4 مترا، وعرضها 3.7 مترا، وارتفاع أقصى نقطة فيها 3.1 مترا، بينما يصل وزنها أثناء القتال إلى 38 طنا.

ويمكن للمدرعة الألمانية أن تقاوم الهجمات الكيمائية والبيولوجية، إضافة إلى الإشعاعات النووية، وتصل سرعتها إلى 70 كم في الساعة، وأقصى مدى يمكن أن تصل إليه قبل إعادة التزود بالوقود يصل إلى 600 كم.



