مظلة روسية لإنزال المركبات العسكرية من الجو (فيديو)

ولفت الموقع إلى أن الطائرة يمكنها حمل مركبات عسكرية والهبوط بها في المناطق المحددة في نطاق لا يتجاوز 350 مترا مربعا.
ويمكن إسقاط المظلة أثناء تحليق الطائرات الحربية بسرعة تتراوح بين 260 إلى 400 كم في الساعة، ويمكن إسقاطها من ارتفاع يتراوح بين 300 إلى 1500 متر.
وتصل سرعة المظلة بالقرب من سطح الأرض إلى 8 أمتار في الثانية، وتعد من أفضل أنواع المظلات المستخدمة في الإنزال الجوي للمعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها عن طريق البر.
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