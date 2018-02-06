مظلة روسية لإنزال المركبات العسكرية من الجو (فيديو)

تصنع روسيا نظاما متطورا لإنزال الأسلحة والمعدات العسكرية التي تزيد حمولتها عن 14 طنا من الجو، يعتمد على استخدام مظلات "إم كيه إس".

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ذكر موقع " روس أوبرن إكسبورت " الروسي أن مظلة "إم كيه إس — 350" يمكنها أن تحمل أسلحة ومعدات عسكرية يتم إنزالها من الجو إلى مناطق العمليات بواسطة طائرات الشحن العسكري.

ولفت الموقع إلى أن الطائرة يمكنها حمل مركبات عسكرية والهبوط بها في المناطق المحددة في نطاق لا يتجاوز 350 مترا مربعا.

ويمكن إسقاط المظلة أثناء تحليق الطائرات الحربية بسرعة تتراوح بين 260 إلى 400 كم في الساعة، ويمكن إسقاطها من ارتفاع يتراوح بين 300 إلى 1500 متر.

وتصل سرعة المظلة بالقرب من سطح الأرض إلى 8 أمتار في الثانية، وتعد من أفضل أنواع المظلات المستخدمة في الإنزال الجوي للمعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها عن طريق البر.