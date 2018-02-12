مواصفات الصاروخ الذي أسقط المقاتلة الإسرائيلية في سوريا (فيديو وصور)

كشفت تحقيقات أولية في إسرائيل أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة الإسرائيلية في سوريا روسي الصنع طراز "إس إيه - 5".

© REUTERS/ ALAA AL-FAQIR الصاروخ السوري لم يصب الطائرة الإسرائيلية مباشرة ولكنه أسقطها

وأسقطت سوريا طائرة حربية إسرائيلية طراز " إف — 16 "، أمس الأول السبت.

وأورد موقع "أرمي ريكوغنيشن" الأمريكي مواصفات الصاروخ "إس إيه — 5"، مشيرا إلى أنه صاروخ "أرض — جو" بعيد المدى يمكنه إسقاط الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة وعالية، ويمكنه إسقاط القاذفات والطائرات الحربية الاستراتيجية.

ويوجد 3 نسخ مختلفة من الصاروخ يتراوح مداها بين 7 كيلومترات و300 كم، ويمكن أن يصيب أهدافا على ارتفاع يتراوح بين 300 متر إلى 40 كم.

Almaz S-200 Vega/ Dubna (made in Russian), NATO's reporting name SA-5 Gammon, is a longer range, medium to high altitude surface to air missile (SAM). It costed Israel her twin piloted F 16 on 10 Feb pic.twitter.com/Aui8ZGrTVm — Ахмед Мухаммед (@NaqqarKhaneMae) February 11, 2018

وتتراوح سرعة انطلاق الصاروخ بين 700 إلى 2500 مترا في الثانية، ويصل طول الصاروخ إلى 10.5 مترا، وتوجد نسخ أخرى طولها 10.8 مترا.

ويصل عدد طاقم تشغيل الصاروخ إلى 6 أفراد، وفقا لموقع "ميليتري فاكتور"، بينما يصل وزنه عند الإطلاق إلى ثمانية أطنان.

#اسقاط_طائرة_اسرائيلية

أعتقد (و صححوا لي إن كنت مخطئاً) أنها المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها إسقاط F-16 بصواريخ منظومة S200 (SAM5) للدفاع الجوي:https://t.co/66i29KMmtQ

أصبح من الملاحظ مؤخراً تصاعد تدريجي في مستوى نجاح الدفاع الجوي السوري في التصدي للاعتداءات الاسرائيلية. — خالد عبد الآخر (@7esabraqm2011) February 10, 2018

ويحمل الصاروخ أيضا اسم "إس — 200" ويستخدمه الجيش السوري ضمن منظومة الدفاعات الجوية المضادة للطائرات.

More photographs have emerged showing the remains of the missiles launched today by Syria to shoot down the Israeli F-16 jet. The photos show that the missiles were launched by SA-5 Gammon (S-200) surface to air missile systems pic.twitter.com/xtayp9LyGC — CIT (en) (@CITeam_en) February 10, 2018

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أقر، يوم السبت 10 فبراير/شباط، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" بإسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة من طراز "إف-16" شمالي إسرائيل، بعدما أسقطت تل أبيب طائرة من دون طيار إيرانية.