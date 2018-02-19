مواصفات نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "آرو" (فيديو وصور)

© Sputnik. Sergey Malgavko وصول صواريخ دفاع جوي إلى تركيا بعد توقيع الصفقة

أورد موقع " ديفينس إندستري ديلي " الأمريكي مواصفات منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية " آرو "، مشيرا إلى أنه نتاج تعاون مشترك بين شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية وشركة "بوينغ" الأمريكية.

ويضم نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الصواريخ الاعتراضية ومحطات الرادار ووسائل الاتصال بالأقمار الصناعية وأنظمة القيادة والسيطرة، وفقا للموقع، الذي أوضح أن النظام الإسرائيلي أكثر تطورا من بطاريات "باتريوت" الأمريكية، ويمكنه كشف أهداف وإسقاطها على مدى وارتفاع أكبر.

ويمكن لصواريخ "آرو — 2" الإسرائيلية أن تكشف أهدافها على مسافة 90 كم، وتحلق على ارتفاع 50 كم، وتعتمد في تدمير أهدافها على انفجار الرأس الحربي وتفتته بالقرب من الهدف، على خلاف الأنظمة الأمريكية التي تعتمد على تكنولوجيا الاصطدام المباشر بالهدف.

ولفت الموقع إلى أن نظام "آرو — 3" يعتمد على استخدام محرك خاص للمرحلة النهائية من الصاروخ تجعله أكثر قدرة على المناورة وتزيد مداه إلى مستوى يصل إلى ضعف مستوى تحليق "آرو — 2"، إضافة إلى زيادة المدى.

Israel's Arrow Theater Missile Defense ~via Defense Industry Daily https://t.co/AxX36Inv9v — Douglas Burdett (@DouglasBurdett) January 18, 2018

ويستخدم الجيش الإسرائيلي صواريخ "آرو — 1" منذ عام 2000، ومنذ ذلك الحين يجري تطويرها بصورة مستمرة، بينما دخلت صواريخ "آرو — 3" الخدمة في يناير/ كانون الثاني، العام الماضي.