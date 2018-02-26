مجلة أمريكية تتوقع حربا واسعة في الشرق الأوسط في 2019

ولفتت المجلة إلى أن تحول الصراع إلى حرب واسعة يمكن أن يحدث إذا استمرت إيران في دعم وجودها في سوريا بعد هزيمة "داعش"، مشيرة إلى التهديد الذي وجهه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عندما وجه له رسالة في 18 فبراير الجاري، طالبه فيها بألا يحاول اختبار عزم إسرائيل، مشيرا إلى أن بلاده سترد بجدية إذا أدركت أن مصالحها غير آمنة.
وأوضحت الصحيفة أن حدة التوترات بين طهران وتل أبيب تتزايد في الآونة الأخيرة، وربما تصبح أكثر سخونة خلال العام المقبل.
Iran and Israel Could Go to War Next Year https://t.co/bo2JKTCSSg— Joe FreedomLover🇺🇸 (@JoeFreedomLove) February 26, 2018
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