مجلة أمريكية تتوقع حربا واسعة في الشرق الأوسط في 2019

توقعت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن تندلع حرب بين إيران وإسرائيل في عام 2019، إذا استخدمت طهران وجودها في سوريا ضد إسرائيل.

© Sputnik. Sergey Guneev خبير: إسرائيل لا تستطيع استخدام القوة ضد إيران

وقالت المجلة ، في تقرير لها، أمس الأحد 25 فبراير / شباط: "الصراع المباشر بين إيران وإسرائيل لا يلوح في الأفق فقط، بل يحدث في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن اعتراض إسرائيل لطائرة إيرانية من دون طيار في الأجواء السورية وإسقاط مقاتلة "إف — 16" إسرائيلية ، وما تلاه من ضربات جوية انتقامية قامت بها إسرائيل في سوريا، يعد جزءا من سيناريو المواجهة".

ولفتت المجلة إلى أن تحول الصراع إلى حرب واسعة يمكن أن يحدث إذا استمرت إيران في دعم وجودها في سوريا بعد هزيمة "داعش"، مشيرة إلى التهديد الذي وجهه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عندما وجه له رسالة في 18 فبراير الجاري، طالبه فيها بألا يحاول اختبار عزم إسرائيل، مشيرا إلى أن بلاده سترد بجدية إذا أدركت أن مصالحها غير آمنة.

وأوضحت الصحيفة أن حدة التوترات بين طهران وتل أبيب تتزايد في الآونة الأخيرة، وربما تصبح أكثر سخونة خلال العام المقبل.