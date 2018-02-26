مجلة: هذا ما يحدث بعد انتهاء الحرب في سوريا

تفترض مجلة "فورين أفييرز" الأمريكية أن يتجه كل من "حزب الله" اللبناني وإسرائيل نحو مواجهة ربما تكون حتمية عقب انتهاء الحرب السورية.

وقالت المجلة : "رغم أن إسرائيل و" حزب الله " لا يريدان الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة، إلا أن تلك المواجهة ربما تكون حتمية"، مشيرة إلى أن انكماش نطاق المنافسة بينهما يعد أحد مؤشرات مواجهة وشيكة.

ولفتت المجلة إلى أن التساؤلات الحقيقية، التي يجب طرحها في هذا الأمر هي "كيف ستندلع تلك الحرب الوشيكة وأين ستنطلق شراراتها الأولى، إذا حدثت".

وكان إسقاط إسرائيل طائرة إيرانية من دون طيار في الأجواء السورية، 10 فبراير/ شباط الجاري، ثم إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة "إف — 16" إسرائيلية، وما تلاه من هجمات انتقامية نفذتها إسرائيل ضد أهداف في سوريا، من الأشياء، التي تشير إلى أن التوتر بين الطرفين يتجه نحو الأسوأ.

Israel's Coming War With Hezbollah

When it does happen, it will be ugly and will almost surely drag in external actors, willingly or not.https://t.co/MaECC5uq66 via @ForeignAffairs — mughtarib (@BeirutMugharid) February 26, 2018

وأوضحت المجلة أن انتهاء الحرب السورية سيعقبه جهود مصالحة وتسويات ربما تحاول القوى الخارجية لعب أدوار يمكن أن تغير توازن القوى في المنطقة، وهو ما يمكن أن يجعل إسرائيل على حافة حرب إقليمية ربما تكون أكبر من حربها في لبنان عام 2006.

Keep a close eye on Israel, and an even closer look at Psalm 83 and Isaiah 17 given current events…. https://t.co/Lb3MoJtAOk — Scott Richards (@ScottR4H) February 24, 2018

ولفتت المجلة إلى أن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا ربما تقود لاندلاع مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، الذي فقد نحو 2000 جندي في حربه ضد التنظيم في سوريا.