بوتين يعلن عن بدء المرحلة النشطة من اختبارات منظومة "سارمات" (فيديو)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية، اليوم الخميس 1 مارس/آذار عن بدء المرحلة النشطة لاختبارات منظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات "سارمات".

وقال بوتين: "بدأنا بتطوير جيل جديد من الصواريخ. وقد باشرت وزارة الدفاع، في الوقت الحالي، بالاشتراك مع الشركات العاملة في مجال صناعة الصواريخ والفضاء، بالمرحلة النشطة من اختبارات منظومة الصواريخ الجديدة، المجهزة بصاروخ ثقيل عابر للقارات، وأطلق عليه اسم " سارمات ".

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة ستحل محل منظومة "فويفودا". وأضاف أن منظومات الدفاع الجوي ستكون عاجزة أمام هذه الصواريخ. كما يمكن تجهيز هذه الصواريخ برؤوس نووية. وتملك "سارمات" وحدات قتالية أكثر من "فويفودا"، التي تعتبر صواريخها حاليا أقوى صواريخ بالستية عابرة للقارات في العالم.

ويبلغ وزن الصاروخ أكثر من 200 طن.