تركيا تبحث إنتاج صواريخ "إس - 400" محليا

قال مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف، إن هناك مبادرة حول إنتاج عناصر منظومة صواريخ الدفاع الجوي "إس - 400" في تركيا، التي وقعت اتفاقية شراء تلك المنظومة منذ عام 2017.

أنطاليا — سبوتنيك. وقال شوغاييف في مقابلة نشرت في عدد خاص لمجلة "الدفاع الوطني" اليوم الخميس 26 أبريل/ نيسان، خاص بمعرض الطيران "يورآسيا — 2018": "نحن نتحدث فقط عن تسليم هذه المنظومة، هذه هي المرحلة الأولى، التي لا تشمل فقط شحن المعدات، ولكن أيضا تدريب المتخصصين المحليين للعمل معها وإيجاد قواعد للإصلاح".

© Sputnik . Sergey Pivovarov تركيا لن تستخدم "إس 400" في عملية غصن الزيتون

وأضاف: "المفاوضات جارية بالفعل، وتتعلق بالجزء الثاني من المشروع، لتطوير التعاون التكنولوجي، من جانب شركائنا الأتراك، هناك مبادرة للتحول إلى إنتاج عناصر هذه المنظومة في تركيا".

وكانت روسيا وتركيا قد وقعتا في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017 في أنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي "إس-400".

ووفقا لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيعمل عليهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.