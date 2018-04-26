الهند تدعو لمواصلة المباحثات مع روسيا بشأن صفقة منظومة "إس - 400"

أعلن قائد القوات الجوية الهندية، المارشال بيرندير سينغ دانوا، أنه يتوجب على البلاد مواصلة المباحثات بشأن شراء منظومة "إس-400" من روسيا، بغض النظر عن العقوبات المفروضة على روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال المارشال، في ندوة حول دور القوات الجوية والدفاعات الجوية في تغيير المجال الأمني العالمي: "بما يتعلق بمنظومة "إس-400"، الحكومة هي من تتخذ القرارات بهذا الشأن، لكن أعتقد أنه على الهند مواصلة المحادثات بهذا الصدد، وعلى هيئة التفاوض التوصل إلى حل بشأن السعر… بعد هذا فقط يمكن توقيع الصفقة".

© Sputnik . Alexey Malgavko روسيا تعول على توقيع عقد توريد "إس 400" مع الهند خلال الربع الثاني من عام 2018

وصرح نائب مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، في 13 من الشهر الجاري، أن روسيا تعول على توقيع عقد توريد صواريخ "إس-400" (تريومف) مع الهند خلال الربع الثاني من هذا العام.

يذكر أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة من إجمالي ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات. وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحتها ومعداتها العسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.