للمرة الأولى... دبابات "تي-62إم" تخوض معركة الشوارع في سوريا

وانضمت مؤخرا دبابات "تي-62إم" إلى المدرعات التي تخوض معركة اليرموك ومنها دبابات "تي-72" و"تي-90أ" و"تي-55" ومركبات "بي إم بي 2".

#SAA nears victory against #ISIS in the Yarmouk pocket. Pair of T-62Ms, T-55s and a captured ISIS headquarters. pic.twitter.com/TVfs0DnwSd — Jason Jones (@DPRKJones) May 5, 2018

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وكان الجيش السوري من قبل يستعين بدبابات "تي-62إم" في الغالب خلال عملياته في مناطق صحراوية.

وأبرزت دبابات "تي-62إم" هناك قدرتها على تحمل أقسى الظروف الممكن مواجهها في ساحة المعركة، حيث تعرضت دبابات الجيش السوري إلى إصابات بالصواريخ المضادة للدبابات بما فيها صواريخ "تاو 2" الأمريكية، ولكن تلك الإصابات لم تسفر في جزئها الأكبر عن الانفجار والاحتراق، وبقي جنود الدبابات سالمين.

وتجدر الإشارة إلى أن دبابة "تي-62إم" تتميز بنظام التنشين المطوّر الذي يحتوي على معين المدى الليزري، وبحماية جيدة ضد الألغام.

ويرى خبراء عسكريون أن دبابات "تي-62إم" سوف تثبت قدراتها الرائعة خلال معارك الشوارع داخل المدن أيضا.