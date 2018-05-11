الصين تصدع رأس أمريكا باستخدام مقاتلات "سو-35"

تزداد المواجهة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية احتداماً في المجالات كافة.

لهذا كان متوقعا أن يعتبر تزويد الصين بمقاتلات "سو-35" الروسية بمثابة ما يصدع رأس واشنطن.

ويجب الإشارة إلى أن وزارة دفاع جمهورية الصين الشعبية أعلنت مؤخرا عن دخول طائرات "سو-35" الخدمة في القوات الجوية الصينية.

وتعتبر طائرة "سو-35" من منتجات مكتب "سوخوي" لتصميم الطائرات، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، وتمتاز بجسمها الجديد المقوى واحتوائها على نظام الإدارة والسيطرة المتطور والمحرك الجديد "أ إل-41إف1إس" ذي تقنية توجيه الدفع.

ويمكن لمقاتلات "سو-35" أن توطد مواقع القوات المسلحة الصينية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان بشكل ملحوظ حسب رأي خبراء مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.