استخدام غير عادي للدبابات الهندية

شهدت الهند قبل أيام استخداماً غير عادي للدبابات.

ولوحظ الاستخدام غير العادي لدبابات الجيش الهندي خلال مناورة عسكرية كبيرة نفذها 25 ألفاً من أفراد القوات المسلحة الهندية في هذا الأسبوع.

Ex #VijayPrahar. The Month long Exercise of #SaptaShaktiCommand concluded on 9 May 2018. Over 25000 soldiers with massive array of modern equipment including tanks, attack helicopters,drones & fighter aircrafts participated in the exercise addressing full spectrum of operations. pic.twitter.com/CdYY0zfQjs — ADG PI — INDIAN ARMY (@adgpi) May 10, 2018

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وأظهرت الصور المنشورة في صفحة الجيش الهندي على موقع "تويتر" أن إحدى دبابات الجيش الهندي "بيشما" تحولت إلى مركبة لكبار الضباط الذين شاهدوا المناورة معتلين هذه الدبابة.

ومن أجل ذلك تم تركيب الكراسي المريحة على الدبابة.

ويجب الإشارة إلى أن دبابة "بيشما" هي النسخة الهندية لدبابة "تي-90إس" الروسية.

وتمتلك الهند الآن نحو 100 دبابة من هذا الطراز وأغلبيتها من صنع محلي.

وتتسلح دبابة "بيشما" بمدفع عيار 125 ملم وبمدفع رشاش عيار 7.62 ملم ومدفع رشاش مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم.

وتستطيع دبابة "بيشما" أن تسير على الطريق المعبد بسرعة 60 كيلومترا في الساعة. ويبلغ وزنها 46 طنّاً.