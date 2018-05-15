أقوى 8 قوات جوية في "الخليج"

يتفاوت حجم القوات الجوية، التي تملكها جيوش منطقة الخليج، بين دولة وأخرى، فبينما تمتلك بعضها أكثر من 800 طائرة حربية، لا تمتلك أخرى سوى 80 طائرة، وتتصدر السعودية، والإمارات، وإيران، قائمة الدول، التي تملك أكبر قوات جوية في المنطقة.

أورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي أقوى 8 قوات جوية في منطقة الخليج، بحسب إحصائيات عام 2018، مشيرا إلى أن جيش المملكة العربية السعودية يحتل المرتبة الأولى بـ844 طائرة حربية بينها 203 مقاتلة، و284 طائرة هجومية، إضافة إلى المروحيات، وطائرات التدريب، وطائرات النقل العسكري.

YouTube أقوى خمس قوات جوية في العالم

وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بـ540 طائرة حربية، بينها 97 مقاتلة، و103 طائرة هجومية، إضافة إلى المروحيات وطائرات النقل العسكري، وطائرات التدريب.

وتحتل إيران المرتبة الثالثة بـ505 طائرة حربية، بينها 150 مقاتلة، و158 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات التدريب، وطائرات النقل العسكري، والمروحيات الهجومية.

وتمتلك العراق 289 طائرة حربية، بينها 23 مقاتلة، و56 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات التدريب، وطائرات النقل العسكري، والمروحيات، وتأتي في المرتبة الرابعة.

وتحتل عمان المرتبة رقم 5 بـ127 طائرة حربية، تليها البحرين التي تحتل المرتبة السادسة بـ103 طائرة، ثم تأتي قطر في المرتبة رقم 7 بـ101 طائرة حربية، بينما تأتي الكويت في آخر القائمة بـ8 طائرة حربية، بينها 27 مقاتلة حربية، و27 طائرة هجومية، إضافة إلى 16 مروحية هجومية وطائرات تدريب وطائرات نقل عسكري.

ورغم أهمية القوات الجوية كأحد أفرع القوات الضاربة في الجيوش الحديثة، إلا أن ترتيب قوة جيوش المنطقة، يختلف عن ترتيب قواتها الجوية، بحسب الموقع.