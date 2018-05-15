أقوى 8 قوات جوية في "الخليج"

أورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي أقوى 8 قوات جوية في منطقة الخليج، بحسب إحصائيات عام 2018، مشيرا إلى أن جيش المملكة العربية السعودية يحتل المرتبة الأولى بـ844 طائرة حربية بينها 203 مقاتلة، و284 طائرة هجومية، إضافة إلى المروحيات، وطائرات التدريب، وطائرات النقل العسكري.
وتحتل إيران المرتبة الثالثة بـ505 طائرة حربية، بينها 150 مقاتلة، و158 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات التدريب، وطائرات النقل العسكري، والمروحيات الهجومية.
وتمتلك العراق 289 طائرة حربية، بينها 23 مقاتلة، و56 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات التدريب، وطائرات النقل العسكري، والمروحيات، وتأتي في المرتبة الرابعة.
وتحتل عمان المرتبة رقم 5 بـ127 طائرة حربية، تليها البحرين التي تحتل المرتبة السادسة بـ103 طائرة، ثم تأتي قطر في المرتبة رقم 7 بـ101 طائرة حربية، بينما تأتي الكويت في آخر القائمة بـ8 طائرة حربية، بينها 27 مقاتلة حربية، و27 طائرة هجومية، إضافة إلى 16 مروحية هجومية وطائرات تدريب وطائرات نقل عسكري.
ورغم أهمية القوات الجوية كأحد أفرع القوات الضاربة في الجيوش الحديثة، إلا أن ترتيب قوة جيوش المنطقة، يختلف عن ترتيب قواتها الجوية، بحسب الموقع.
Total Military Aircraft Strength by Country…https://t.co/PyZFrpx8zt pic.twitter.com/gAxiwXPHKc— Alper Üçok (@AlperUcok) April 13, 2018
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