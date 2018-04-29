هذه أقوى خمسة جيوش أسيوية (صور)

أصبحت الدول الأسيوية لاعبا محوريا في سوق السلاح العالمي، الذي ازدهر خلال السنوات الأخيرة، بحسب موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي، الذي أورد قائمة تضم أقوى 5 جيوش أسيوية.

ذكر الموقع، في تقرير له، في 26 أبريل / نيسان، أن مبيعات الأسلحة عالميا زادت، خلال الفترة من 2013 إلى 2017، بنسبة 10 في المئة، مقارنة بالفترة بين عامي 2008 و2012.

وخلال الفترة بين عامي 2013 و2017، أصبحت 3 دول أسيوية ضمن أكبر 10 دول مصدرة للأسلحة في العالم، إضافة إلى وجود 8 دول بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم.

© Sputnik . Denis Abramov تعرف على قدرات الجيش الروسي

ولأن حجم تصدير واستيراد الأسلحة في كل دولة يعد أحد مؤشرات قوة جيشها، فإن قوة تلك الجيوش تتناسب طرديا مع حجم الأسلحة التي تستخدمها.

1- الجيش الروسي

هو أقوى جيش في آسيا، وثاني أقوى جيوش العالم، ويتجاوز عدد جنوده 3.5 مليون جندي، ويمتلك 3914 طائرة حربية، بينها 818 مقاتلة.

وتضم قوة الدبابات أكثر من 20 ألف دبابة، بينما يتكون أسطوله البحري من 352 سفينة حربية وغواصة، تضم بينها حاملة طائرات.

وتصل ميزانية دفاع الجيش الروسي إلى 47 مليار دولار، بينما لا يشمل التنصيف قدراته النووية، التي تصل إلى 7 آلاف رأس نووي، ويعد أكبر قوة نووية في العالم.

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Comes With Choice Of Sizes And Gold Flip Goggles And Mask #craftbuzz #flockbn #atsocialmedia #eshopsuk https://t.co/5cWJxYLcML pic.twitter.com/chCUdSrMck — SteamPunk by Ben (@SteamPunkbyBen) April 25, 2018

2- الجيش الصيني

هو ثاني أقوى جيش في آسيا، وثالث أقوى جيش في العالم، ويصل عدد جنوده إلى 2.6 مليون جندي، بينما يصل عدد طائرات الحربية إلى أكثر من 3 آلاف طائرة، بينها 1125 مقاتلة حربية.

ويمتلك الجيش الصيني أكثر من 7700 دبابة، وتصل قوة أسطوله البحري إلى 714 قطعة بحرية تضم سفن وغواصات وحاملات طائرات.

وتصل ميزانية الجيش الصيني إلى 151 مليار دولار.

Chinese army will take further actions if secessionist "#Taiwan independence" forces persist, spokesperson for the Ministry of National Defense said on Thur pic.twitter.com/WWeTZKl3zd — People's Daily,China (@PDChina) April 26, 2018

3- الجيش الهندي

يحتل الجيش الهندي المرتبة رقم 3 في آسيا، بينما يعد رابع أقوى جيش في العالم، بحسب تصنيف موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي.

ويصل عدد جنود الجيش الهندي إلى 4.2 مليون جندي، بينما تضم قواته الجوية أكثر من 2100 طائرة، بينها 590 مقاتلة حربية.

ويمتلك الجيش الهندي أكثر من 4400 دبابة، ويتكون أسطوله البحري من 295 قطعة بحرية، بينما تصل ميزانية دفاعه إلى 47 مليار دولار.

4- جيش كوريا الجنوبية

يحتل المرتبة رقم 7 عالميا، والمرتبة رقم 4 بين أقوى الجيوش الأسيوية، ويصل عدد جنوده إلى 5.8 مليون جندي، وتتكون قواته الجوية من 1560 طائرة، بينها 406 مقاتلة حربية.

ويمتلك جيش كوريا الجنوبية أكثر من 2600 دبابة، وقواته البحرية تتكون من 166 قطعة بحرية، بينما تصل ميزانية دفاعه إلى 40 مليار دولار.

South Korean President Moon Jae-In, ROK SWC 1975-77

(Republic of Korea Army — Special Warfare Command) pic.twitter.com/2TajBPNFe5 — StrictlyCovfefè 📻 (@christoq) April 28, 2018

5- الجيش الياباني

يحتل المرتبة رقم 5 بين أقوى الجيوش الأسيوية، وترتيبه في المرتبة رقم 8 عالميا، ويصل عدد جنود إلى 310 ألف جندي، وتتكون قواته الجوية من 1500 طائرة، بينها 290 مقاتلة حربية.

وتضم قوة الدبابات 769 دبابة، ويتكون أسطوله الحربي من 131 قطعة بحرية، بينما تصل ميزانية دفاعه إلى 44 مليار دولار.