فيديو... طائرات الدرون تشن هجوما جماعيا مكثفا

وفي الحقيقة كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن فكرة جديدة لاستخدام طائرات الدرون (الطائرات المسيّرة بدون طيار) تتضمن استعمال طائرات الدرون في مهاجمة الأهداف على نحو جماعي.

ويُظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الأمريكية نشر أعداد غفيرة من طائرات الدرون في الجو لشن الهجوم الجماعي المكثف. وحملتها طائرة الشحن إلى موقع الانتشار.

ويتيح هذ الاستخدام لطائرات الدرون تحقيق الهدف بأقل تكلفة ممكنة لأن طائرات الدرون تعتبر رخيصة الثمن.

وعلى الرغم من حداثة هذه الفكرة إلا أنها لا تتضمن استعمال أي سلاح جديد لا دفاع ضده. وتوجد في روسيا، مثلا، وسائل تستطيع صد الهجوم الجماعي الذي تشنه طائرات الدرون. وتعرف هذه الوسائل باسم "بيشال" و"تاران" و"سابسان".

وكانت وسائل الدفاع الجوي نجحت في صد هجوم جماعي شنته 13 طائرة مسيرة على قاعدة "حميميم" العسكرية السورية التي تتواجد فيها طائرات روسية، يوم 6 يناير/كانون الثاني 2018. وتمكنت وسائل الدفاع الجوي من تدمير سبع طائرات مهاجمة في الجو وإيقاف الأخرى عبر الإعاقة التشويشية.