أخطر سلاح على وسائل الهجوم الجوي

تمتلك روسيا سلاحاً لا يوجد مثيل له في باقي العالم.

ووفق جريدة "يستداي" الصينية فإن السلاح المعروف باسم "إس-400" أفضل سلاح للدفاع الجوي في العالم.

© Sputnik . Michail Mokrushin إعلام صيني: هذا النبأ يصدم الولايات المتحدة

وتستطيع صواريخ "إس-400" أن تتصدى لكل وسائل الهجوم الجوي بما فيها الصواريخ البالستية والطائرات الخفية.

ولم يكن مصادفة أن تبدي عشرات بلدان العالم من بينها الصين والهند والمملكة العربية السعودية، الرغبة في اقتناء منظومة "إس-400".

وترى الجريدة الصينية أن "إس-400" تغيِّر قواعد الحرب الجوية، مشيرة إلى أن منظومة "إس-400" تتمتع بما تفتقره سائر أسلحة الدفاع الجوي الأخرى، إذ أنها تستطيع أن تضرب 40 هدفا في آن واحد، وتتميز بتنوع صواريخها (أربعة أنواع) التي تشكل عقبة منيعة لا تجتازها الطائرات والصواريخ المهاجمة، وأخطرها صاروخ "40إن6يي" البالغ مداه 400 كيلومتر في حين يبلغ مدى الصاروخ الخاص بمنظومة "باتريوت" الأمريكية 96 كيلومترا.

وتشتمل منظومة "إس-400" على رادار قادر على اكتشاف الطائرات الخفية.

وتستطيع منظومة "إس-400" التعامل مع طائرات الإنذار المبكر المعادية أيضا.

وتؤكد الجريدة الصينية أنها لا ترى سلاحاً قادراً على مقارعة "إس-400".