رادار "سوخوي 30" يرى الطائرات الخفية

رصد طيارون هنود يطيرون على طائرات "سو-30إم كا إي" تحليق طائرات صينية تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات.

وتضمنت فعاليات التمرين الذي نفذته القوات الجوية الصينية قرب الحدود الصينية الهندية في يناير/كانون الثاني 2018، ورصدته طائرات تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز "سو-30إم كا إي"، المعركة الجوية بين الطراز الأحدث من المقاتلات الصينية (J-20) التي تتمتع بتكنولوجيا الإخفاء، ومقاتلات J-10 و J-11.

وتنتمي مقاتلة J-20 إلى الطائرات الخفية التي يصعب أو يستحيل اكتشافها بواسطة الرادار. وتمكن الطيارون الهنود، مع ذلك، من رصد الطائرات الصينية الخفية.

وكشف قائد القوات الجوية الهندية اروب شاها، لوسائل الإعلام أن "رادار سوخوي يراها".

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "سو-30إم كا إي" نسخة من المقاتلة الروسية "سو (سوخوي)-30" صُنعت للهند.