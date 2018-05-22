"أعجوبة سلاح سوريا" تجعل سكان دمشق ينامون بهدوء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، أمس الاثنين، 21 مايو/ أيار، تطهير منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك، جنوبي العاصمة دمشق، من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت صحيفة روسية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش السوري بسط بذلك سيطرته على مدينة دمشق ومحيطها بشكل كامل.

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن الجيش السوري استعان بـ"أعجوبة سلاح سوريا" في قصف مواقع الإرهابيين، وأوضحت أن أعجوبة سلاح سوريا هي راجمة الصواريخ "جولان-1000" التي لا يوجد مثيل لها في العالم اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الراجمة التي تعتبر من عجائب السلاح والعتاد العسكري تستخدم قذائف عيار 500 ملم في حين تستخدم مدافع السفن الحربية الأمريكية واليابانية الأقوى من طراز Iowa و Yamatoقذائف عيار 406 و460 ملم.

وأضافت الصحيفة: أمكن لسكان العاصمة السورية للمرة الأولى أن يناموا هادئين في الليلة الماضية بفضل فعالية "أعجوبة سلاح سوريا" وغيرها من وسائط المدفعية.