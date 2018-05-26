روسيا تعد "كابوسا عسكريا" لحلف "الناتو"

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن روسيا حشدت في مدينة "كالينينغراد" الروسية، المجاورة لدول البلطيق، ترسانة عسكرية ضخمة تضم صواريخ "إسكندر — إم" الباليستية، وسفن حربية وغواصات، إضافة إلى طائرات حربية مزودة بصواريخ فتاكة.
ولفتت الصحيفة إلى أن صواريخ إسكندر، التي يصل مداها إلى 400 كم، يمكنها ضرب جميع المواقع في دول البلطيق، في حالة اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن تلك الدول لا تملك إلا نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" الذي يمكن استخدامه ضد لصد تلك الصواريخ.
ويحشد الجيش الروسي غواصات طراز "كيلو" التي يمكنها إطلاق صواريخ "كاليبار" ضد أهداف أرضية في بولندا، إضافة إلى المدمرات الحربية المجهزة بصواريخ مضادة للسفن.
Since the accession of the Baltic nations into NATO, the region of Kaliningrad has been considered a strategic hotspot. Sandwiched between Lithuania and Poland, it is one of the major Russian ports that has access to Baltic Sea. https://t.co/PQbYFDr8UO— ALPHA PRO (@DTMsport) May 26, 2018
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