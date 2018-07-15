تسجيل
12:46 16 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    دبابة تي-72بي3

    "عرض الخيالة"...دبابات روسية تطلق النار بلا توقف (فيديو وصور)

    © Sputnik . Sergey Pivovarov
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 20

    أصبحت معارك الدبابات الكبرى شيئا من الماضي، في الكثير من ساحات القتال، خاصة مع تكتيكات عسكرية جديدة تعتمد على تنفيذ عمليات نوعية ضد مجموعات محدودة، باستخدام عدد قليل من الدبابات، التي يمكنها تنفيذ عمليات إطلاق نار بلا توقف خلال فترة زمنية يتم تحديدها، وفقا لحجم المعركة.

    ويطور واضعو الخطط العسكرية تكتيكات جديدة تمكن الدبابات من تحقيق النصر في وقت قصير وباستخدام أعداد محدودة منها، خاصة عندما يتم خوض حروب محلية ضد مجموعات قتالية تمتلك قذائف مضادة للدبابات وألغام أرضية شديدة الانفجار تمثل خطرا كبيرا على أي تشكيل قتالي يضم عددا كبيرا من الدبابات.

    دبابة تي-72بي3
    © Sputnik . Sergey Pivovarov
    دبابة عمرها 40 عاما ويعتمد عليها الجيش الروسي بقوة
    وتعد دبابات "تي — 72" الروسية من أفضل دبابات القتال الرئيسية، التي يعتمد عليها الجيش الروسي في تنفيذ مهام قتالية "بدون مشاكل"، لأنها تتميز بمرونتها العالية، وقدرتها على خوض أنواع مختلفة من المعارك سواء في الأجواء الحارة أو الباردة، كما أنها مجهزة بنظام إطلاق نار رقمي، وحتى عندما تتعرض لمشاكل، يمكن إصلاحها في ميدان المعركة.

    عرض الخيالة

    يعتمد التكتيك العسكري الجديد، الذي تتدرب عليه الدبابات الروسية على خطة من 3 مراحل، يشارك فيها أعداد تبدأ من 3 إلى 6 إلى 9 دبابات، ويمكن أن تزيد بحسب حجم القوة النيرانية المطلوبة تسديدها نحو العدو باستمرار.

    تعتمد المرحلة الأولى في الخطة على قيام المجموعة الأولى بإطلاق النار، بينما تقوم الدبابات الأخرى بعمل حركات دورانية للتغطية على الدبابة، التي تقوم بإطلاق النار، بينما تبدأ المرحلة الثانية بتقدم دبابة أخرى لإطلاق النار، بينما تقوم الدبابة الأولى بإعادة التزود بالذخيرة، تليها المرحلة الأخيرة، التي تقوم فيها الدبابة الثالثة بإطلاق النار، بينما تنفذ بقية الدبابات عملية المناورة لإخفائها.

    وتهدف تلك الخطة، بحسب التقرير الذي أعدته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، إلى جعل قوة دبابات محدودة قادرة على مهاجمة العدو بقوة نيرانية مستمرة لفترة زمنية تتناسب مع حجم الدبابات المشاركة فيها.

    ومازالت دبابة "تي — 72" تستخدم في 45 دولة حول العالم بينها روسيا، حيث تم إنتاج أكثر من 25 ألف دبابة من هذا النوع بإصداراته المختلفة.

    ويوجد عدة إصدارات من الدبابة، منها "تي — 72 إيه" التي ظهرت عام 1979، و"تي 72 بي" التي ظهرت عام 1985، ومدفعها الرئيسي عيار 125 مم، بينما تمتلك النسخة "تي — 72 بي آي" برجا أكثر تدريعا ويتميز هيكلها بقدرة أكبر على تحمل درجات الحرارة العالية.

    وتعد النسخة "تي 72 — بي 2" النسخة الأكثر تطورا من هذا الدبابة، بإمكانات تكنولوجية متقدمة تمكنها من التشويش على القذائف المعادية، إضافة إلى امتلاكها محرك أكثر قوة، لكنه تم إنتاج نسخ أكثر أخرى منها "تي — 72 بي 3" و"تي — 72 بي 3 إم" التي تمتلك محرك متطور ونظام تحكم نيراني أكثر تطورا إضافة إلى مدفع أكثر قوة.

    انظر أيضا:

    الجيش السوري يطور دبابة "تي 72" ويزودها بآلة صادمة (صورة)
    مواصفات الدبابة الروسية "تي - 72" بعد تطويرها
    دبابة روسية جديدة تسير على عجلات
    العراق يستلم 29 دبابة روسية من طراز "ت-90 إس"
    دبابة روسية يستخدمها القادة في الحرب البرية (فيديو)
    البريطانيون يكشفون أسرار دبابة روسية أساسية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السلاح الروسي, دبابة تي 72, أخبار عسكرية, أخبار روسيا, معارك الدبابات, الحرب البرية, الجيش الروسي, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    امرأة مغربية من الصحراء الجنوبية، ترتدي الثوب التقليدي، تشارك في مهرجان طانطان موسى البربري الرابع عشر في مدينة طانطان الصحراوية، المغرب 8 يوليو/ تموز 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    درعا المحررة ترحب بكم
    درعا المحررة ترحب بكم
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك