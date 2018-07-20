السلاح الروسي الذي لا يستطيع الناتو مواجهته

قارنت وسائل إعلام أمريكية إمكانيات المنظومة الروسية "إسكندر" بإمكانيات منظومات الدفاع الصاروخي للناتو في أوروبا، واستخلصت أن الناتو لا يملك أسلحة قادرة على مواجهة السلاح الروسي.

وقال موقع Military Watch: "مع الأخذ بالاعتبار تجربة نظم "باتريوت" القتالية فمن غير المحتمل اعتراض "إسكندر"، ولذلك فإن مواقع حلف شمال الأطلسي ستكون غير محمية أمام المنظومة الروسية".

© Sputnik . Aleksey Danichev نشر منظومة "إسكندر" التكتيكية قرب كالينينغراد لا يعتبر رسالة سياسية

واستنتج مؤلف المقالة هذا بعد أن استخدم نظام "باتريوت" في اليمن، وتبين أن المنظومة الأمريكية غير فعالة أمام إر-17 الذي استخدمه "أنصار الله" (الحوثيون). إر-17 دخل الخدمة في عام 1962، وبحسب المؤلف فإن السلاح أقدم من إسكندر".

وأشار المؤلف إلى أن دخول منظومة "إسكندر" إلى الخدمة تسبب في قلق بين الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة. وأعربت القيادة العسكرية السويدية عن قلقها من أن الجيش الروسي سيكون قادرا على تدمير مواقع ومطارات عسكرية في جميع أنحاء البلاد باستخدام هذه المنظومة، وهذا يمنحهم ميزة في حال الصراع. وأن نشر منظومة إسكندر غرب روسيا سيسمح لها بالوصول إلى أي نقطة في أوروبا الشمالية.