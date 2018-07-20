السلاح الروسي الذي لا يستطيع الناتو مواجهته

وقال موقع Military Watch: "مع الأخذ بالاعتبار تجربة نظم "باتريوت" القتالية فمن غير المحتمل اعتراض "إسكندر"، ولذلك فإن مواقع حلف شمال الأطلسي ستكون غير محمية أمام المنظومة الروسية".
واستنتج مؤلف المقالة هذا بعد أن استخدم نظام "باتريوت" في اليمن، وتبين أن المنظومة الأمريكية غير فعالة أمام إر-17 الذي استخدمه "أنصار الله" (الحوثيون). إر-17 دخل الخدمة في عام 1962، وبحسب المؤلف فإن السلاح أقدم من إسكندر".
وأشار المؤلف إلى أن دخول منظومة "إسكندر" إلى الخدمة تسبب في قلق بين الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة. وأعربت القيادة العسكرية السويدية عن قلقها من أن الجيش الروسي سيكون قادرا على تدمير مواقع ومطارات عسكرية في جميع أنحاء البلاد باستخدام هذه المنظومة، وهذا يمنحهم ميزة في حال الصراع. وأن نشر منظومة إسكندر غرب روسيا سيسمح لها بالوصول إلى أي نقطة في أوروبا الشمالية.
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