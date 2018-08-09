مقاتلات أمريكية تحلق في سماء إيران (فيديو وصور)

وقالت المجلة: "رغم خروج الطائرات الأمريكية المشابهة من الخدمة منذ سنوات، إلا أن الطائرات، التي تملكها إيران من ذات الطراز مازالت تعمل بكفاءة عالية، وأنها مازالت تمثل أهمية كبيرة للجيش الإيراني، الذي ربما يقوم بإنتاج قطع غيار تلك الطائرات محليا أو يحصل عليها من الخارج بطريقة ما".
وقالت المجلة إلى أن إيران قامت بتطوير المقاتلات الأمريكية، التي حصلت عليها في سبعينيات القرن الماضي، وتجهيزها برادارات متقدمة ونظام ملاحة متطور، إضافة إلى استخدام صواريخ تتوافق مع تصميم الطائرة بنظام تصويب متقدم.
وحصلت إيران على الطائرات الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، بحسب المجلة، التي أشارت إلى أنها كانت واحدة من أخطر المقاتلات الاعتراضية في العالم في ذلك الحين، وكان حصول إيران عليها يعكس حجم التقارب الكبير بين واشنطن وطهران في تلك الفترة.
#Iran Has Cloned America's Phoenix Missile — AIM-54 is the primary weapon of F-14 Tomcat Iranian Air Force (IRIAF) is the only operator of this fighter aircraft https://t.co/GFHmteZjoX— Sina Azodi (@Azodiac83) August 1, 2018
ولفتت المجلة إلى أن إيران أصبحت الدولة الوحيدة، التي تستخدم تلك الطائرات إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة.
#National_Interest America's F-14 Tomcat Was Retired Years Ago. But She Still Flies for Iran. https://t.co/nClDc1o2bc #Iraq— IrakNytt (@Iraknytt) August 9, 2018
ورغم أن آخر طائرات إف — 14 "توم كات" خرجت من الخدمة في الجيش الأمريكي عام 2006، إلا أن تلك الطائرة مازالت تعمل بكفاءة عالية في الجيش الإيراني، وتعد من أفضل المقاتلات الاعتراضية في الشرق الأوسط حتى الآن بفضل العديد من عمليات التطوير، التي قامت بها إيران على تلك الطائرة.
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