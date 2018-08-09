روسيا تعرض منظومة دفاع جوي خطيرة للبيع

أعلنت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية بدء ترويج منظومة الدفاع الجوي "تور أي- 2" الحديثة إلى السوق العالمية.

Ministry of Defense of the Russian Federation أول صور لـ"بانتسير" و"تور" بنسخة القطب الشمالي

موسكو — سبوتنيك . وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الخميس 9 أغسطس / آب: "المنظومة الجديدة تمتلك قدرات متطورة، ينتظرها المختصون في قطاع الدفاع الجوي ذي المدى القصير".

وأضافت: "الكثير من الأطراف الأجنبية تبدي اهتماما بها، حيث تحتفظ بأفضل صفات خط إنتاج "تور"، وأصبحت سلاحا أكثر قوة للحماية ضد أي وسائل تدمير حديثة من الجو.

وتابعت: "روس أبورون إكسبورت على استعداد للنظر في الطلبات من شركائها لتوريد هذه المنظومات".