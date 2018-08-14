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15:31 14 أغسطس/ أب 2018
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    القاعدة الأمريكية السابقة في المغرب

    سلاح يثير قلق الجيران... هذا ما رصدته أقمار صناعية في دولة عربية

    CC0 / Science & Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center
    رصد عسكري
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    رصدت الأقمار الصناعية أعدادا كبيرة من "سلاح فتاك" في أراضي دولة عربية، بعد إتمام صفقة أسلحة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

    وجاء في تقرير لوكالة الأنباء الإسبانية: "تظهر صور الأقمار الصناعية أن المغرب لديه بالفعل 127 دبابة على الأقل من مائتي دبابة من طراز أبرامز إم 1 إيه 1 سمحت الولايات المتحدة ببيعها إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا".

    طائرات هليكوبتر عسكرية
    © Sputnik . Kirill Kallinikov
    صحيفة: صفقة عسكرية غير مسبوقة بين أمريكا ودولة عربية

    وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي (DSCA) أعلنت في يونيو/حزيران 2012 أن المغرب قد طلب بيع 200 دبابة فائض من طراز M1A1  بالإضافة إلى الأجزاء والمعدات والدعم اللوجستي والتدريب.

    كما أشارت DSCA إلى أن هذه الحزمة من تحسينات دباباتM1A1 ستساهم في تحديث أسطول الدبابات المغربي، مما يعزز قدرتها على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

    ومع أن هذه الدبابات تسهم في تحديث قدرات المغرب العسكرية في الوقت الذي تعزز فيه إمكانية العمل المشترك مع الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين، فإن البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

    واعتبرت صحف مغربية أن هذه الصفقة تثير قلق الجزائر وإسبانيا.

    وتبعا لما جاء في التقرير الإسباني، فإن "الصفقة العسكرية تمت بموجب عقد البيع العسكري الأجنبي (FMS)، إذ قامت شركة General Dynamics Systems المشرفة على العقد، بترقية دبابات M1A1 في تكوين الدروع الخاصة للبيع إلى المملكة"؛ مشيرا إلى أن "خزان M1A1 SA المتقدم يتميز بالمشاهد الأساسية للمدفعين، وتقنية الأشعة تحت الحمراء الجديدة من الجيل الأول المتقدم، ونظام تتبع القوة الأزرق لتعزيز الفاعلية في ساحة المعركة".

    البنتاغون
    © AFP 2018 /
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    وقال مولاي هشام معتضد، الأستاذ والباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية في كندا، إن "الاهتمام الإسباني بالأسطول العسكري المغربي فيه نوع من الاستفسار غير المباشر عن هذا الطلب الفائض لـ 200 دبابة من طراز M1A1 من الولايات المتحدة الامريكية".

    واعتبر في تصريحات لصحيفة "هسبريس" أن "إقحام الإشارة إلى رصد صور عبر الأقمار الصناعية في التقارير الإسبانية يدخلُ في باب استعراض الجانب التكنولوجي للأجهزة الإسبانية في الموضوع؛ خاصة بعد دخول المغرب مجال اقتناء الأقمار الصناعية ذات نفس الأبعاد الجيواستراتيجية".

    ويعدد المحلل الاستراتيجي، في تصريح لهسبريس، مميزات المنظومة الدفاعية لهذه الدبابات، إذ إن المغرب سيتمكن من تعزيز جناح الدفاع الأرضي بدبابات خزان متقدم بالمشاهد الأساسية للمدفعين، وتقنية الأشعة تحت الحمراء الجديدة من الجيل الأول من الجيل المتقدم، ونظام تتبع القوة الأزرق لتعزيز الفعالية في ساحة المعركة.

    أما من الناحية التقنية، فقد قال معتضد إن عملية الترقية التي ألحقت بهذا الصنف من الدبابات قبل استلامها من طرف المغرب اعتمدت على توفير وتركيب AN / VRC-87E و50 AN / VRC-89E قناة أرضية قابلة للتصدير وأنظمة راديو محمولة جوا، وفقا لتصريحاته.

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