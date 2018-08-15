"القرار الحاسم"...إجراء عسكري قطري لصد هجوم كاسح

اتخذت القوات المسلحة القطرية، اليوم الأربعاء، إجراء عسكريا، واختتمت "القرار الحاسم - 14"، الذي بدء قبل 3 أسابيع في إحدى الدول الآسيوية.

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن القوات المسلحة القطرية، بالتعاون مع القوات المسلحة المنغولية، اختتمت تمرين "القرار الحاسم 14" التعبوي، الذي أقيم في مدينة "أولان باتور" في منغوليا.

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ونفذت التمرين الدفعة الـ14 من مرشحي ضباط كلية "أحمد بن محمد" العسكرية، بحضور قائد الكلية اللواء الركن فهد الخيارين، ونائب رئيس أركان القوات المسلحة المنغولية اللواء بادامبازر.

ونقلت الوكالة الرسمية القطرية، عن بيان لمديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، أن تمرين "القرار الحاسم 14"، الذي استمر 3 أسابيع، اشتمل على 3 مراحل، هي: تدريب مرشحي الضباط على قتال المدن، وعمليات الاعتراض والعمليات الدفاعية، والهجوم المعاكس بالذخيرة الحية على مصادر النار والحركة في ميدان المعركة".

وشارك في التمرين 135 مرشح ضابط من كلية "أحمد بن محمد" العسكرية، وهدف التمرين إلى تدريب المشاركين على الانفتاح بالنقل الجوي، واختيار المناطق الدفاعية المناسبة وتحصينها، وتنفيذ الدوريات الثابتة ونقاط المراقبة، والانسحاب التكتيكي في حال مواجهة قوة كبيرة من العدو.

القوات المسلحة القطرية بالتعاون مع القوات المسلحة المنغولية، تختتم تمرين /القرار الحاسم 14/ التعبوي، الذي نفذته الدفعة الرابعة عشرة من مرشحي ضباط كلية أحمد بن محمد العسكرية. — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) August 15, 2018

وذكرت "قنا"، أن تنفيذ التمرين، يؤكد على التعاون الوثيق والعلاقات المتميزة بين القوات المسلحة القطرية ونظيرتها المنغولية.