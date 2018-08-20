الطيارون الأردنيون يحلقون على متن "سو-30" و"سو-34" الروسيتين

أعلن مدير الإدارة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني دميتري شوغاييف أن الطيارين الأردنيين سيشاركون في عرض الطيران على متن الطائرات الروسية من طراز "سو-30" و"سو-34" خلال منتدى "الجيش-2018".

وقال شوغاييف لوكالة "سبوتنيك": "قبل فترة طويلة من إقامة المنتدى، بدأنا نتلقى طلبات من الوفود الأجنبية للتعرف على قدرات بعض المنتجات العسكرية ضمن إطار المنتدى القادم. ومن المقرر تنظيم عدة عروض طيران على متن "سو-30" و"سو-34"، بمشاركة الطيارين الأجانب، وخاصة من الأردن.

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كما أضاف أن القوات الجوية التابعة لجيش التحرير الشعبي "1 أغسطس" ستنفذ عرضا جويا للمرة الأولى في منتدى "الجيش-2018".

ويستمر منتدى "الجيش-2018" من 21 إلى 26 آب/أغسطس في مركز المعارض "باتريوت" بالقرب من موسكو.