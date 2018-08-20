ممثلون عن حلف الناتو يعتزمون زيارة منتدى "أرميا-2018" بالقرب من موسكو

أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف أن ممثلين عن دول حلف الناتو، بينهم ألمانيا وإسبانيا، يعتزمون حضور منتدى "أرميا-2018" الدولي.

موسكو — سبوتنيك . وقال شوغاييف في تصريحات لوكالة " سبوتنيك " إن "ألمانيا وإسبانيا ضمن (أعضاء الناتو)، الذين أرسلوا ممثلين عنهم للمشاركة على المستوى المصرح لهم بالمشاركة به، رغم أنهم قد يريدون صيغة أوسع".

© Sputnik . Iliya Pitalev الطيارون الأردنيون يحلقون على متن "سو-30" و"سو-34" الروسيتين وأضاف شوغاييف "بالنسبة للوفود الأجنبية، فقد تم تأكيد مشاركة ممثلين عسكريين وملحقات عسكرية من 96 دولة، بينهم وزراء دفاع 20 دولة، و20 دولة أخرى ممثلة من خلال نواب وزراء الدفاع ورؤساء الأركان".

وأوضح مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، أنه "من المقرر أن يستضيف منتدى الجيش-2018، 8 معارض وطنية من أرمينيا وبيلاروس، والصين والهند وكازاخستان وباكستان وسلوفاكيا وتركيا".

وسيعقد المنتدى العسكري التقني في الفترة من 21 إلى 26 أغسطس في منطقة كوبينكا بالقرب من موسكو.