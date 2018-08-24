المنظمون: نحو نصف مليون شخص زاروا منتدى "آرميا-2018"

أفاد المركز الإعلامي لمنتدى "آرميا-2018" (الجيش-2018)، اليوم الجمعة، بأن ما يقرب من نصف مليون شخص زاروا المنتدى خلال أربعة أيام.

كوبينكا — سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الإعلامي: "زار المنتدى منذ افتتاحه نحو 463 ألف متخصص وزائر". ووفقا لبيانات المركز، فقد زار المنتدى يوم الجمعة فقط، نحو 273.5 ألف شخص، من بينهم 116 ألف شخص زاروا مركز المعارض.

وأضاف البيان "يوم 24 آب/ أغسطس قام علماء الاجتماع باستطلاع رأي طلبوا فيه من الزائرين شرح المعنى الحقيقي للوطنية. ووفقا للبيانات التي حصل عليها علماء الاجتماع، فإن أكثر من النصف (55 بالمئة) عرفوا الوطنية بأنها الاستعداد للتضحية بالنفس من أجل الوطن. والوطنية لـ37 بالمئة، هي العمل بإخلاص في تخصصك، وعرفها 35 بالمئة، بأنها تعزيز الأسرة وتربية الأطفال.

ويذكر أن فعاليات منتدى "آرميا-2018"، كانت قد افتتحت يوم الثلاثاء الماضي، في مركز المعارض "باتريوت" بمدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، وتعرض على مساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة، وذلك في الفترة من 21-26 آب/ أغسطس الجاري.

وأصبح منتدى "آرميا-2018" في الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.