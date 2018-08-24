الدفاع الروسية: الجيش الروسي يولي اهتماما بالغا بالذكاء الاصطناعي

صرح النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، روسلان تساليكوف، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي يولي اهتماما بالغا بالذكاء الاصطناعي.

كوبينكا — سبوتنيك. وقال تساليكوف في افتتاح جلسة المؤتمر الثاني للذكاء الاصطناعي، على هامش منتدى "آرميا-2018": "من غير الممكن منع استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغراض عسكرية. لذلك، يجب علينا أن نكون سباقين في هذا المجال". ووفقا له، فإن عمل العلماء العسكريين سيعطي دفعة لتطوير التقنيات المدنية.

وأشار تساليكوف إلى أنه: "كان يعتقد عادةً، بأن التقدم التكنولوجي يهدف دائما إلى تعزيز القوة الدفاعية بطريقة ما، لكن التأثير كان دائمًا متزامناً. ظهور طائرات الركاب كان نتيجة للعمل على الطيران العسكري". كما أكد بأن "" ظهور تكنولوجيات جديدة يؤدي إلى تغييرات كبيرة في استراتيجيات وتخطيط وتنظيم القوات المسلحة ".

بالإضافة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي، أشار تساليكوف أيضاً، إلى المجالات الهامة للعمل، مثل المركبات القتالية المسيرة، والروبوتات والأسلحة ذاتية الحكم، والطاقة الموجهة، والتكنولوجيات الاجتماعية.

هذا وشهد المؤتمر حضور ممثلين عن أكاديمية العلوم الروسية ووزارة العلوم والبحث العلمي الروسية وخبراء في مجال التقنيات المبتكرة.

يذكر أن فعاليات منتدى "آرميا-2018"، كانت قد افتتحت يوم الثلاثاء الماضي في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، وتعرض على مساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة، وذلك في فترة 21-26 آب/ أغسطس الجاري.

وأصبح منتدى "الجيش-2018" في الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.