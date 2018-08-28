الدفاع الروسية: نحو 300 ألف عسكري يشاركون في مناورات "فوستوك-2018"

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بأن نحو 300 ألف عسكري، و36 ألف دبابة ومدرعة، وأكثر من ألف مروحية وطائرة مسيرة ستشارك في مناورات "فوستوك-2018" (الشرق-2018)، التي ستصبح الأضخم في روسيا منذ مناورات "زاباد-81" (الغرب-81).

أباكان — سبوتنيك. وقال شويغو للصحفيين: "لكم أن تتخيلوا، أن تعمل 36 ألف وحدة آلية وعسكرية- من دبابات ومدرعات وآليات مشاة، في وقت واحد، وبالطبع، في ظروف قريبة للقتالية إلى أقصى حد".

وأضاف شويغو:"لم تجر مثل هذه المناورات الواسعة النطاق في روسيا منذ عام 1981… إنها تكرر شيئا من "زاباد-81 " في بعض النواحي، ولكن في بعض الجوانب، إنها أكبر من تلك. أكثر من ألف طائرة، وما يقرب من 300 ألف جندي، على جميع مواقع المناطق العسكرية المركزية والشرقية، وبالطبع، أسطول المحيط الهادئ، والأسطول الشمالي، وتشارك بالكامل قوات الأنزال الجوي".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich شويغو: مناورات "الشرق-2018" حدث غير مسبوق حجما

وأشار وزير الدفاع الروسي أن المناورات ستبدأ تقليديا بسلسلة كبيرة من التدابير التحضيرية، حوالي 15 تدريبا خاصا لتوفير احتياجات القوات.

وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة قد أمر قبيل الشروع في المناورات، ببدء اختبارات مفاجئة وواسعة النطاق للجاهزية القتالية والتي، ووفقا لشويغو، أصبحت "ممارسات جيدة في حياتنا والعمل".

وستجرى مناورات "الشرق-2018"، في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر، وستكون أكبر حدث في مجال إعداد القوات المسلحة. وحصلت المناورات على صفة دولية، وستشارك في التدريبات قوات المناطق العسكرية الشرقية والوسطى، وقوات الأسطول الشمالي، وجميع الوحدات العسكرية التابعة لقوات الإنزال الجوية، وطائرات بعيدة المدى وطائرات الشحن الجوية العسكرية.

كما سيشارك في التدريبات الجانب المنغولي والصيني، حيث ستشارك الأخيرة في تدريبات "فوستوك-2018" بنحو 3200 عسكري وأكثر من 900 قطعة من أنواع المختلفة من المعدات والتجهيزات الأرضية بالإضافة إلى 30 قطعة جوية، من بينها طائرات ذات جناح ثابت ومروحيات.