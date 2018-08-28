الصين تطالب بمنع نشر الأسلحة في الفضاء

كشفت وثيقة أعدتها جمهورية الصين الشعبية قبيل الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الصين تدعو لإبرام معاهدة متعددة الأطراف حول الحد من نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي في أقرب وقت ممكن.