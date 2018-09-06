مصر تستقبل القوات المشاركة في تدريبات "النجم الساطع 2018"

في إطار استعداد القوات المسلحة المصرية، لاستضافة فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2018، في الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر/أيلول 2018، استمرت إجراءات تدفق قوات الدول المشاركة إلى مصر خلال الأيام الماضية، حيث وصلت إلى عدد من القواعد الجوية رحلات لمختلف الدول وعلى متنها الأفراد والمعدات المشاركة في التدريب.

وفي نفس السياق، تم تنفيذ تدريب لتبادل الخبرات (JCET في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من القوات الخاصة الأمريكية (SOFD-A) وقوات الصاعقة المصرية، لتوحيد المفاهيم العملياتية والتدريب على العمل الجماعي المشترك، وتأهيل القوات لتنفيذ المراحل المستقبلية المخططة.

وشمل التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية في مجال مكافحة الإرهاب، وطرق مكافحة العبوات الناسفة، والتدريب على أعمال الإبرار الجوي والبحري والغطس الهجومي، وأعمال التأمين الطبي، وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة، والتدريب على اقتحام بؤرة إرهابية.

وتتناول تدريبات "النجم الساطع 2018" موضوعات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة، في ظل الحرب التقليدية وغير النظامية، حيث تساهم تدريبات النجم الساطع في تعزيز العلاقات الإستراتيجية والأمنية بين أمريكا ومصر.

جدير بالذكر أنه تم إجراء سلسلة من تدريبات النجم الساطع منذ عام 1981 حتى عام 2009، ثم توقفت لفترة وعادت العام الماضي 2017 بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتنفذ حاليا للعام الثاني على التوالي بمشاركة قوات من مصر وأمريكا واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا و16 دولة أخرى بصفة مراقب.