لأول مرة... الجيش الصيني يشارك في أكبر مناورة بحرية أسترالية

قالت وكالة "رويترز" اليوم الأحد 9 سبتمبر / أيلول، إن الصين تشارك لأول مرة في أكبر مناورة بحرية استرالية مع اشتراك أكثر من ثلاثة آلاف فرد من 27 دولة في تدريب مشترك بين البلدين.

وتشارك في مناورة "كاكادو" 23 سفينة وغواصة من دول عبر منطقة المحيطين الهندي والهادي من أجل تحقيق تآلف فيما بينها مما يساعد على منع وقوع صراع في المياه الدولية وتنسيق جهود الإغاثة عند وقوع كوارث.

وقال الأميرال جوناثان ميد، قائد الأسطول الاسترالي للصحفيين في مقابلة تلفزيونية في داروين يوم الجمعة الماضي، إن هناك مزايا متبادلة في بناء تفاهم وثقة خلال المناورة.وتستمر هذه المناورة المشتركة حتى 15 سبتمبر ، ويدعمها سلاح الجو الملكي الأسترالي وتضم 21 طائرة.وتشارك في المناورات كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وإندونيسيا وبنغلادش وبروناي وكمبوديا وكندا وتشيلي وفرنسا والهند وماليزيا ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وسنغافورة وسريلانكا ودولة الإمارات العربية والولايات المتحدة، إضافة إلى استراليا وفيتنام.