ما هي قنابل الفسفور "المحظورة" التي تستخدمها أمريكا في سوريا (فيديو وصور)

وذكر موقع "ويبون لو" أن القنابل الفسفورية مصممة كسلاح حارق وسام، يحتوى على مادة الفسفور الأبيض، التي تسبب جروح وحروقا مميتا لمن يتعرضون لها.
ويرجع تاريخ استخدام قنابل الفسفور الأبيض كسلاح مضاد للأشخاص منذ الحرب العالمية الأولى، وحرب فيتنام والحرب الكورية.
إذابة الجلد
وينتج عن استخدام قنابل الفسفور حرارة عالية تؤدي إلى إذابة جلد الإنسان وفصله عن العظام، كما أنها تؤدي إلى ذوبان عظام الفك، وهي تشبه "النابالم"، وينتج عن انفجارها حرارة شديدة وأعمدة من الدخان الأبيض الحارق.
2 #US jets bombed a town in the #Syria's #DeirEzZor with white phosphorus — Russian MoD https://t.co/W2gIUM7uaB pic.twitter.com/st3TXfKnQA— RT (@RT_com) September 9, 2018
ويقول خبراء الأسلحة إن استخدام الفسفور الأبيض كسلاح يؤدي إلى جروح وحروق مميتة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشيرة إلى أن الأخطر من ذلك هو أن جزيئاتها الصغيرة يمكن أن تستمر في إحداث حروق للأشخاص بصورة غير محسوسة على أجسادهم حتى بعد انتهاء عمليات القصف.
Right now #WarCrimes been conducted— UFO CASE ALIEN (@multistagecorre) September 9, 2018
in Syria white phosphorus bombs are used again
biggest they have
US jets strike Syrian town with banned white phosphorus bombs – Russian Defense Ministry pic.twitter.com/4n3fRLl4Iz
وفي عام 1980 تم حظر استخدام الفسفور الأبيض كسلاح، وحظرت الاتفاقية استخدامه ضد المدنيين أو استخدامه في غارات جوية ضد أهداف موجودة في مناطق مدنية.
it wouldnt be their first time:https://t.co/7cudPW5NMq https://t.co/GACJKsrtWu https://t.co/WCQJXobKav— carlos pineda (@drpinedat) September 9, 2018
ووقعت أكثر من 80 دولة على المعاهدة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع عليها، بحسب "ديلي ميل"، التي أشارت إلى اعتراف الجيش الأمريكي باستخدامها كسلاح في العراق عام 2004، خلال معركة الفلوجة.
أنواع الفسفور
يوجد الفسفور على أكثر من لون أبرزها الأحمر، والأصفر وهي أنواع غير ضارة، بينما يكون الفسفور الأبيض في غاية السمية، ويمثل مادة حارقة، سريعة التفاعل مع الأكسجين عندما يتم إطلاقه في الهواء، وهو السر في استخدام هذه المادة كسلاح حارقة تستخدمه بعض الجيوش.
Here are a few more great creations found in our last Inorganic Chemistry exam: The Lewis formulas of white phosphorus, the perchlorate anion, and phosphorus pentafluoride. Real challenges for synthetic chemists! 😎 pic.twitter.com/KwwZ5BnJQg— Frank T. Edelmann (@edelmannlab) September 7, 2018
وكانت بداية استخدام الفسفور الأبيض لصنع سحب دخانية لإخفاء القوات العسكرية أثناء تحركها في ساحات القتال المفتوحة.
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