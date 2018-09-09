أخطر "سلاح صامت" تملكه القوات الخاصة الروسية (فيديو وصور)

تجهز الدول الكبرى قواتها الخاصة بأسلحة متطورة تمكنها من قتل أعدائها بسرعة خاطفة، ومن بين تلك الأسلحة "المدفع الصامت"، الذي تملكه القوات الخاصة الروسية "سبيتسناز".

ورغم أن المدفع "تو بي — 25"، ليس أول سلاح صامت تملكه القوات الخاصة الروسية، إلا أن هذا السلاح يجعل وحدات القوات الخاصة تمتلك قوة نيرانية كبيرة، لا يزيد صوت قذائفها عن صوت طلقات بندقية كلاشينكوف عيار (39*7.62).

Regardless of the target set, being able to catch those targets unawares and giving them little warning to try and seek cover would only improve the 2B25’s effectiveness.https://t.co/ECuSL9wkAv — The Grey Man (@IntelOperator) September 9, 2018

أورد موقع "روس أوبرين إكسبورت" مواصفات المدفع الروسي، الذي تم تصميمه لمهاجمة جنود مشاة الأعداء، بقذائف فتاكة تنطلق نحو مواقع الأعداء بصمت، وهو ما يحقق عنصر المفاجأة، الذي يعد أحد أهم عوامل نجاح وحدات القوات الخاصة في مهامها، التي غالبا ما تكون خلف خطوط العدو.

In the US, they talked about the "silent death" from Russia —https://t.co/nF1fRkfGPG —



In the United States of America commented on the new mortar of the Russian Federation 2B25 "Gall". The authors of the material in the edition "The Drive", for example, called it "qu… pic.twitter.com/z4a9caMFVV — VeteransToday (@veteranstoday) September 8, 2018

ولا يزيد وزن المدفع في وضع القتال عن 13 كغم، ويمكن تشغيله بواسطة جنديين، ويتراوح مداه بين 100 إلى 1200 مترا، ويمكنه إطلاق 15 قذيفة في الدقيقة الواحدة، ويمكن إعداد لوضع الإطلاق خلال 30 ثانية فقط.

Army 2018: Russian MoD receives new 2B25 82 mm silenced mortars https://t.co/70gM9ggiwJ pic.twitter.com/JFWa4iEPOL — Jane's by IHS Markit (@JanesINTEL) August 27, 2018

وذكر موقع "بيوريفستكنيك" الروسي أن المدفع يمكن استخدامه في وضع التخفي أو حتى في ساحات قتال مفتوحة، ويمكنه تدمير جنود العدو، حتى إذا كانوا يستخدمون وسائل متنوعة من الدروع الواقية.

ويقوم طاقم المدفع المكون من شخصين أحدهما يحمله والآخر يحمل القذائف الخاصة به أثناء تنفيذ المهام في وضع متخفي، لأن هذا المدفع لا ينتج عنه صوت أثناء الإطلاق، ولا يصدر وميضا أو دخان خلال عملية الإطلاق، بصورة تحيل دون قدرة القوات المعادية على اكتشافه أو تحديد مكانه عن طريق تتبع مصدر الصوت.