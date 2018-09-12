"اكتساح 2018"... الجيش الجزائري يشتبك مع العدو (فيديو)

ويهف التدريب إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات الجيش وتدريب القادة والأركان على قيادة العمليات، في أجواء معركة حقيقية.
ونشرت قناة "النهار" الجزائرية مقطع فيديو يرصد بعض جوانب التدريبات العسكرية.
#دفاع— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) September 12, 2018
✅ #شاهد.. تمرين "#إكتساح_2018"…هذه هي رسائل #الجيش الجزائري🇩🇿🇩🇿 pic.twitter.com/6RGktBQ5rt
وذكرت "واج" أن نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، زار، يوم الثلاثاء، الناحية العسكرية الثالثة، للإشراف على انطلاق مجريات تنفيذ التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية "اكتساح 2018 ".
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