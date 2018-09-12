"اكتساح 2018"... الجيش الجزائري يشتبك مع العدو (فيديو)

ينفذ الجيش الجزائري محاكاة لاشتباك مع العدو في حرب برية، خلال التدريب العسكري "اكتساح - 2018"، الذي يتم فيه استخدام الذخيرة الحية.

© AP Photo / Sidali Djarboub الرئيس الجزائري يقيل اثنين من كبار قادة الجيش

ويشمل التدريب اشتباك طليعة قوات الجيش الجزائري مع العدو على خط التماس المباشر بينهما، بمشاركة الوحدات العضوية والوحدات الفرعية التابعة للقطاع العملياتي الجنوبي في تندوف، بحسب ما ذكره تقرير وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، في تقرير لها الثلاثاء 11 سبتمبر/ أيلول.

ويهف التدريب إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات الجيش وتدريب القادة والأركان على قيادة العمليات، في أجواء معركة حقيقية.

ونشرت قناة "النهار" الجزائرية مقطع فيديو يرصد بعض جوانب التدريبات العسكرية.

وذكرت "واج" أن نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، زار، يوم الثلاثاء، الناحية العسكرية الثالثة، للإشراف على انطلاق مجريات تنفيذ التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية "اكتساح 2018 ".