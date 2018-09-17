أمريكا ترغب بزيادة قوتها الجوية بمقدار الربع

أعلن قائد قوات سلاح الجو الأمريكي، هيذر ويلسون، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تريد زيادة عدد أسراب القوات الجوية في أعوام 2025-2030، بمقدار الربع.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis الجيش الأمريكي يزود مدرعاته بنظام دفاعي جديد (فيديو وصور)

واشنطن — سبوتنيك . وقال ويلسون بمؤتمر عقده في واشنطن: "حتى نتعامل مع العالم كما هو على أرض الواقع، مع خصوم يتطورون بسرعة، يجب أن يكون سلاح الجو الذي نحتاجه أكثر بـ25 % من الأسراب العاملة في 2025-2030، مما هو عليه الحال الآن".

ولم يذكر قائد قوات سلاح الجو الأمريكي، الرقم الدقيق للطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار التي من المقرر أن يتم وضعها في الخدمة العسكرية، وأيضاً كمية الأموال التي يُخطط لإنفاقها لهذه الأغراض.

ويتم اعتماد ميزانية الدفاع الأمريكية، سنوياً قبل بداية السنة المالية في 1 تشرين الأول/ أكتوبر.