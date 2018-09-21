استعدادات نووية في إسرائيل تحسبا لهجمات إيرانية

تحدث مدير الطاقة الذرية الإسرائيلي في أحد المؤتمرات الدولية، حول الاستعدادات النووية الإسرائيلية.

قال مدير الطاقة الذرية الإسرائيلي، زئيف سنير، إن بلاده تعزز منشآتها النووية نظرا لتهديدات إيران و"حزب الله" اللبناني، حسب صحيفة "تايمز أوف" إسرائيل.

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وأشار سنير في منتدى الطاقة الذرية الدولي، إلى أن "إيران تنادي علينا ومباشرة بدمار إسرائيل، ولا يمكننا تجاهل التهديدات المتكررة والمباشرة من قبل إيران ووكلائها لمهاجمة المواقع النووية الإسرائيلية".

وأكد سنير أن "هذه التهديدات الفاضحة تتطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات والمتابعة لحماية منشآتها النووية، يتم تحسين وتعزيز هذه المنشآت بشكل دائم، بحسب إرشادات وكالة الطاقة الذرية الدولية للسلامة، من أجل التصدي لأي هجوم".

وتابع سنير أنه يجب التركيز "على إيران وسوريا، لأنهما يشكلان تهديدات لانتشار كبير في المنطقة والعالم".