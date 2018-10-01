في يوم القوات البرية الروسية... روبوتات آلية تشارك في الاختبارات (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو في يوم القوات البرية الروسية، يظهر اختبارات لأحدث روبوتات القتال الروسية "نيريختا" والمنظومات الآلية المتنقلة "أوران-6".

سبوتنيك. ويستطيع الروبوت "نيريختا" القتال والنقل، بالإضافة إلى أن المحرك الكهربائي الصامت يجعله أداة استطلاع مثالية قادرة على نقل إحداثيات الأهداف.

ويظهر في الفيديو أيضا حلقات التدريب وأعمال الهندسة ومشاهد إطلاق نار واسعة لأنظمة صواريخ متعددة.

أما الروبوت "أوران-9" فهو عبارة عن روبوت ذاتي الحركة، يتم التحكم به عن بعد.

ويتم استخدامه للاستطلاع والدعم الناري وتنفيذ مهام مكافحة الإرهاب، وزود الروبوت بمدفع أتوماتيكي، بالإضافة إلى صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

ويرجع تاريخ إنشاء القوات البرية الروسية إلى منتصف القرن السادس عشر، في الأول من أكتوبر/ تشرين الثاني عام 1550، حيث وقع حدث تاريخي حاسم في بناء وتطوير الجيش الروسي.

وفي مثل هذا اليوم، أصدر قيصر روسيا إيفان الرابع (غروزني) مرسوما، الذي وضع أساسا للجيش الدائم الأول في روسيا.