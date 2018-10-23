عسكريو روسيا وباكستان يدمرون قاعدة لعدو افتراضي

وتابعت: "بعد التحقق من المعلومات الاستخباراتية وتقييم الوضع القائم، شرعت مجموعتا الدولتين بالسيطرة على البناء وتدمير العدو الافتراضي".
وعرض عسكريو القوات المسلحة الروسية والباكستانية مهارات إجراء عمليات هجومية في المدن، ومحاصرة مناطق مدنية والقيام بعمليات قتالية داخل المباني.
ويشارك في المناورات الروسية الباكستانية التكتيكية المشتركة الثالثة "الصداقة-2018" أكثر من 70 عسكريا من لواء المشاة الميكانيكي التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية.
ويتدرب العسكريون على التفاعل في المهام التدريبية القتالية، وعمليات الاستطلاع والبحث ونصب الكمائن، وستستمر المناورات حتى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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