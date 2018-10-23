عسكريو روسيا وباكستان يدمرون قاعدة لعدو افتراضي

أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، أن عسكريي المنطقة دمروا، بالمشاركة مع القوات الباكستانية، قاعدة لتشكيل افتراضي غير قانوني، في إطار مناورات "الصداقة-2018".

© Sputnik . Ekaterina Shtukina شويغو: مناورات واسعة النطاق في روسيا كل خمسة أعوام

رستوف على الدون — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للمنطقة اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول: "قامت الوحدات بمحاصرة المنطقة، التي تمركزت في أحد مبانيها مجموعة تشكيل مسلح افتراضي غير قانوني".

وتابعت: "بعد التحقق من المعلومات الاستخباراتية وتقييم الوضع القائم، شرعت مجموعتا الدولتين بالسيطرة على البناء وتدمير العدو الافتراضي".

وعرض عسكريو القوات المسلحة الروسية والباكستانية مهارات إجراء عمليات هجومية في المدن، ومحاصرة مناطق مدنية والقيام بعمليات قتالية داخل المباني.

ويشارك في المناورات الروسية الباكستانية التكتيكية المشتركة الثالثة "الصداقة-2018" أكثر من 70 عسكريا من لواء المشاة الميكانيكي التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية.

ويتدرب العسكريون على التفاعل في المهام التدريبية القتالية، وعمليات الاستطلاع والبحث ونصب الكمائن، وستستمر المناورات حتى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.