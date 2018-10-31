منظومات "سمرقند" قادرة على شل أنظمة التحكم لدى الناتو بالكامل (فيديو)

قال خبير إن منظومات "سمرقند" تسمح بإيقاف عدوان قوات الناتو.

أعلن مدير متحف قوات الدفاع الجوي، المؤرخ العسكري، يوري كنوتوف، أن أحدث أنظمة الحرب الإلكترونية "سمرقند" قادرة على شل أنظمة التحكم لدى الناتو بالكامل.

وقال الخبير في برنامج "البث المفتوح" على قناة "زفيزدا" الروسية: "إن هذه الأنظمة بالطبع قادرة على شل أنظمة القيادة والتحكم في حلف الناتو وهذا يسمح بأقل التكاليف بإيقاف عدوان الناتو".

وكانت قد نشرت وزارة الدفاع مؤخرا منظومات الحرب الإلكترونية "سمرقند" في كالينينغراد. وتم نشر حوالي 13 نظاما من "سمرقند-أو" و"سمرقند-إس أو-بي إر دي-ك2" وسمرقند-بي أو- بي إر دي-دي" على الأراضي الروسية.

وهي موجودة في مقاطعات أرخانغلسك وكالينينغراد وموسكو ومورمنسك ونيجي غوردسكي، وفي مناطق كراسنودار وبريمورسك، ومنطقة الحكم الذاتي اليهودية وبيلاروسيا. ومهمتها التشويش وتعطيل اتصلات العدو.