تعرف على نظام "بوليانا-دي4" الذي وصل إلى سوريا مع "إس-300"

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، يوم أمس أنه تم إرسال منظومة الدفاع الجوي "إس-300" ونظام التحكم الآلي والتحكم بالدفاع الجوي "بوليانا دي-4". فما هو هذا النظام؟

"بوليانا-دي4" نظام تحكم آلي بالعمليات القتالية للواء الصواريخ الذي يشمل أنظمة الدفاع الجوي "إس-300في" و"بوك".

© Sputnik . Ramil Sitdikov المعلم: "إس-300" سلاح دفاعي يجعل سوريا والمنطقة أكثر أمنا

وطور النظام في معهد البحوث والدراسات لوسائل التشغيل الآلي في وزارة صناعة الراديو السوفيتية. والمصمم الرئيسي للنظام هو بورلاكوف.

وجرى العمل على النظام في الفترة ما بين 29 يونيو/ حزيران 1977 إلى 27 أغسطس/ آب 1981. ودخلت خدمة الجيش السوفيتي في عام 1986.

ويشمل نظام "بوليانا-دي4": مركز للقيادة وللتحكم للواء، مركبة القيادة والأركان للواء، مركبة "زيب" والخدمات التقنية، محطتي توليد كهرباء تعمل بالديزل "إي دي-تي400-1 إر أ أم".

والنظام قادر على التعامل مع 500 هدف ومرافقة 255 منهم، وفيه 20 قناة لإرسال البيانات بسرعة تصل إلى 32 كيلوبت في الثانية.