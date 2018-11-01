تعرف على نظام "بوليانا-دي4" الذي وصل إلى سوريا مع "إس-300"

"بوليانا-دي4" نظام تحكم آلي بالعمليات القتالية للواء الصواريخ الذي يشمل أنظمة الدفاع الجوي "إس-300في" و"بوك".
وطور النظام في معهد البحوث والدراسات لوسائل التشغيل الآلي في وزارة صناعة الراديو السوفيتية. والمصمم الرئيسي للنظام هو بورلاكوف.
وجرى العمل على النظام في الفترة ما بين 29 يونيو/ حزيران 1977 إلى 27 أغسطس/ آب 1981. ودخلت خدمة الجيش السوفيتي في عام 1986.
ويشمل نظام "بوليانا-دي4": مركز للقيادة وللتحكم للواء، مركبة القيادة والأركان للواء، مركبة "زيب" والخدمات التقنية، محطتي توليد كهرباء تعمل بالديزل "إي دي-تي400-1 إر أ أم".
والنظام قادر على التعامل مع 500 هدف ومرافقة 255 منهم، وفيه 20 قناة لإرسال البيانات بسرعة تصل إلى 32 كيلوبت في الثانية.
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