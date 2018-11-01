مقاتلات نرويجية ترافق حاملات الصواريخ "تو-160" الروسية

تستطيع القاذفات الاستراتيجية وحاملات الصواريخ إطلاق الصواريخ المجنحة البعيدة المدى، وأكملت هذه القاذفات الرحلة فوق المياه المحايدة لبحر برانتس والبحر النرويجي المخطط لها بنجاح.

وهبطت القاذفات في القاعدة الجوية التي تنتشر فيها بعد أن حلقت 10 ساعات في الجو.

وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية لقناة "آر تي": "رافقت مقاتلات "إف-16" التابعة لسلاح الجو النرويجي الطائرات الروسية في مراحل معينة من الرحلة".

وتجدر الإشارة إلى أن نشاط قوات الدفاع الجوي النرويجية مرتبط بمناورات الناتو يقوم ب واسعة النطاق في شمال الأطلنطي Trident Juncture. ويشارك فيها 29 دولة من دول الأعضاء في الناتو وكذلك السويد وفنلندا وحوالي 53 ألف جندي وضابط وأكثر من 250 طائرة ومروحية، وأكثر من 65 سفينة بحرية وكذلك أكثر من 10 آلاف مدرعة ومركبة نقل.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن جميع رحلات الطائرات التابعة للقوات الجوية الروسية تنفذ وفق المعايير الدولية.