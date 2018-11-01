مقاتلتان روسيتان تثيران الذعر في مناورات "الناتو" الحربية

وقامت بريطانيا بإرسال مقاتلتين لترافقا المقاتلات الروسية خلال رحلتهما.

© AP Photo / Misha Japaridze الدفاع الروسية: مسار القاذفات "توبوليف-160" المنطلقة من تشوكوتكا كان ضمن حدود روسيا

يذكر بأن المقاتلتين الروسيتين قامتا برحلة استغرقت 10 ساعات فوق بارنتس والبحر النرويجي، بحسب ما صرحت به وزارة الدفاع الروسية، وأضافت الوزرارة بأن الطائرتين لم تنتهكا المجال الجوي لأي دولة، كما أنهما حلقتا وفقا للقواعد الدولية.

وأعلنت روسيا بأنها ستقوم بتسيير رحلات طيران أخرى لمقاتلاتها من السادس وحتى التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، في بحر بارنتس والمياه الدولية شمال النرويج.

ويجري "الناتو" مناورات حربية هي الأكبر من نوعها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، في النرويج من 25 أكتوبر/تشرين الأول ولغاية 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويشارك في هذه المناورات حوالي 50 ألف جندي من 30 دولة، وتعتبر هذه المناورات هي الأكبر من نوعها بالقرب من الحدود الروسية.