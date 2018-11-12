المقاتلة الصينية تكشر عن أنيابها...تعرف على المقاتلة التي كشفت عنها الصين (فيديو+صور)

كانت إحدى المفاجآت الرئيسية في معرض الفضاء الجوي في تشوهاي إظهار المقاتل الصينية من الجيل الخامس من طراز J-20 أسلحتها.

وقد جرت الرحلة الاستعراضية ل"جي-20" في نهاية العرض الجوي. ونفذت الطائرات البرنامج المعتاد للمناورات المعقدة والبهلوانية، ثم فجأة، وبشكل غير متوقع للجميع، فتحت أبواب حجرة الأسلحة، ومرت على المدرجات وهي مفتوحة، وأظهرت مجموعة كاملة من الصواريخ.

Китайский истребитель пятого поколения J-20 демонстрирует отсеки с вооружением. pic.twitter.com/b7ttUX9MoH — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 12, 2018

ويوجد في الحجرة أربعة صواريخ "جو- جو" متوسطة وبعيدة المدى "PL-15". وهي نظيرة الصواريخ الأمريكية AIM-120D AMRAAM بمحركها النفاث والرأس الحربي الموجه.

وتحدث الكاتب في موقع Тhe Drive تايلير راغوي عن آلية إطلاق هذه الصواريخ، وقال إنه من المستحيل فهمها من الصور. يبدو أن حجرة السلاح في J-20 مقتضبة بشكل ملحوظ، يخرج الصاروخ المعلق من الفتحة وينطلق.

جي-20 مقاتلة صينية من الجيل الخامس، طورتها شركة Chengdu Aircraft Industry Corporation في مدينة تشنغدو. ودخلت الخدمة في أوائل عام 2017.

ويتألف طاقمها من شخص واحد، وطولها 20.3 متر وباع جناحها 12.88 متر وارتفاعها 4.45 متر ووزنها وهي فارغة 17 ألف كغ ووزن الإقلاع الأقصى 36300 كغ.