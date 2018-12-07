الغواصة "روستوف نا دانو" تعود إلى قاعدتها في البحر الأسود

عاد طاقم غواصة "روستوف نا دانو" التابعة لأسطول البحر الأسود إلى قاعدة انتشارها الدائم بعد أن أنجزت مجموعة من المهام التدريبية بنجاح في حقول التدريب القتالي في البحر الأسود.

وأعلنت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود أن الغواصين نفذوا مهام تحت الماء وفوقها والغوص ووضع الغواصة على الأرض وكذلك الصعود أثناء حالات الطوارئ.

وأبحرت غواصة "روستوف نا دانو" وغواصة "ستاري أوسكول"، في وقت سابق، إلى المنطقة المحددة لأداء مهام تدريبية لكشف ومرافقة وتدمير الأهداف البحرية والساحلية للعدو الافتراضي.