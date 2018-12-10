رشاش روسي يشتبك مع الطائرات ويصيب أهدافه في الظلام (فيديو وصور)

صممت روسيا المدفع الرشاش "بيتشينغ" عيار 7.62 مم، ليمكن جنود المشاة من امتلاك قوة نيرانية كبيرة في مواجهة قوة بشرية معادية، إضافة إلى قدرته على الاشتباك مع أهداف جوية.

ويستطيع الرشاش الروسي العمل في ظروف بيئية مختلفة، وتم تجهيزه بتقنيات متطورة لتبريد الماسورة (السبطانة)، في ظروف المعارك الكبيرة، إضافة إلى إمكانية استبدالها خلال القتال.

وتصل سرعة الطلقات عند فوهة الرشاش إلى 820 مترا في الثانية، ويتسع مخزن طلقات لـ 100 إلى 200 طلقة.

وطول المدفع الرشاش الروسي 115.5 سم، وعرضه 10.7 سم، وارتفاعه 21.3 سم، ويمكنه العمل في ظروف درجة حرارة أعلى من 50 درجة مئوية.

وكان هذا المدفع الرشاش ضمن الأسلحة الروسية، التي تم عرضها في معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية، الذي نظمته مصر الأسبوع الماضي.

#Rosgvardiya OSN SKIF armed w/ Pecheneg(6P41) machine gun w/ ELCAN SpecterDR(or Russ. deriv.) & backpack belt feeding system.Img©Rosgvardiya pic.twitter.com/I4o9ifwaVX — RussianDefence.com (@Russian_Defence) August 29, 2017

والرشاش مجهز بوسائل رؤية ليلية تمكن مستخدمه من إصابة أهدافه بدقة عالية حتى في الظلام، بحسب شركة "روس أوبرون إكسبورت" الروسية.