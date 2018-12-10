سلاح روسي يلتهم الدبابات ويدمر الملاجئ (فيديو وصور)

تعد المدافع إحدى وسائل الحروب، التي يمكنها تدمير مواقع العدو وتحصيناته من مسافة بعيدة، ومؤخرا أصبحت المدفعية الصاروخية واحدة من أكثر الأسلحة، التي تخشاها القوات البرية في ميادين القتال.

تنتج روسيا نظام المدفعية الصاروخية "كراسنوبول"، ليكون سلاحا فتاكا لدى قواتها في مواجهة الدبابات والمدرعات ووحدات المدفعية المعادية، بتصميمه المتطور، الذي يمكنه من إصابة أهداف ثابتة ومتحركة بسرعة تصل إلى 36 كيلومترا في الساعة.

Ultimate Accuracy: WATCH Test Firing of Advanced Russian Krasnopol Projectiles: https://t.co/20H9vvZYBZ — Freepress (@ultimateOne) March 17, 2018

ويتراوح مدى قذائف المدفعية الصاروخية الروسية "كراسنوبول" بين 3 إلى 20 كيلومترا، بينما يصل مدى النسخة المطورة منه "إم — 2" إلى 25 كم.

ويصل وزن القذيفة الصاروخية إلى 54 كغم، وطولها 130 سم، وتمتلك أنواع مختلفة من الرؤس التدميرية حسب الهدف، الذي يتم توجيهها نحوه، خاصة أنها تمتلك نظام توجيه بأشعة الليزر.

80% Elimination Rate: Russian Military Tries Out Krasnopol Guided Weapons System Near St. Peters @vibby https://t.co/QztGEjNgu0 — #desdeftecbelica (@desdeftecbelica) March 18, 2018

ويسمح السلاح الروسي للقوات المحاربة بتوجيه ضربات دقيقة لأهداف محددة في ميادين القتال، على خلاف المدفعية التقليدية، ويمكنه استهداف الكباري والملاجئ وتدميرها بضربة واحدة، كما يمكن استخدامه خلال الليل والنهار على السواء.

وعرضت روسيا النسخة المطورة من هذا السلاح "كراسنوبول إم — 2" في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2018"، الذي نظمته مصر الأسبوع الماضي.