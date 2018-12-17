نائب رئيس الوزراء يعلن عن فعالية استخدام "اسكندر" و"سميرتش" و"تورنادو" في سوريا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن الجانب الروسي استخدم المنظومة الصاروخية "إسكندر-إم" في العمليات القتالية ضد الإرهابيين في سوريا.
وقال بوريسوف: "لقد أثبتت المنظومة الصاروخية "إسكندر-إم" التابعة للقوات البرية الروسية فعاليتها، وكذلك راجمات اللهب "تورنادو-غي" و"سميرتش".
ووفقا لبوريسوف، إن روسيا حللت نتائج استخدام المعدات العسكرية في سوريا، ونتيجة لذلك "تم إصلاح كل العيوب التي اكتشفت". وكذلك تم العمل على "زيادة فعالية الأسلحة الروسية".
وزار بوريسوف سوريا في 13 و14 ديسمبر/ كانون الأول، والتقى هناك بالرئيس السوري، بشار الأسد. وبحث معه قضايا سياسية، ومساهمة روسيا في التخلص من آثار الحرب في البلاد، واستعادة الحياة السلمية، والتعاون في مجالات الصناعة والطب والطاقة ومجالات أخرى عديدة".
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