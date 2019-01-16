نائب الأميرال في البحرية الأمريكية يدعو إلى إنشاء سفن غير مأهولة لاحتواء روسيا

أعلن نائب الأميرال ريتش براون، قائد القوات البحرية الأمريكية، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إنشاء سفن جديدة، بما في ذلك سفن غير مأهولة، لاحتواء القوات البحرية الروسية والصينية.

وقال براون متحدثا في ندوة لجمعية القوات البحرية الأمريكية، يوم الثلاثاء: "نحتاج أيضا سفن غير مأهولة متوسطة وكبيرة. نحتاج إلى فرقاطة جاهزة للقتال ونحتاج لسفينة قتالية كبيرة."

© Sputnik . Vasiliy Batanov كاسحة الألغام "فالينتين بيكول" تنهي مهامها في البحر المتوسط

وأكد نائب الأميرال أن تطوير وإدخال مثل هذه السفن يرتبط مع "عصر تنافس القوى العظمى" الناشئ حديثًا.

وقال براون: "هذه المرة لدينا دولتان مبدعتان ومرتجعتان — روسيا والصين. ترسل روسيا غواصاتها النووية مرة أخرى إلى المنطقة الجغرافية البريطانية (بين غرينلاند وبريطانيا) وتتحدانا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال الأطلسي".

ووفقا له، فإن الصين تتحدى أيضا الولايات المتحدة في منطقة الجزر القريبة من ساحلها، حيث ترافق البحرية الصينية "كل سفينة أمريكية".

وأشار براون إلى أن "الدول الإقليمية المارقة" — كوريا الديمقراطية وإيران، وكذلك "التطرف"، الذي يجب أن يستمر الكفاح ضده، من بين التهديدات الأخرى.